«Превратил Собчак в старуху»: в сети обсуждают Богомолова 

Константин Богомолов в условиях вынужденной самоизоляции времени зря не теряет. Он снимает сериал «Безопасные связи» о жизни людей во время карантина, — рассказывает "Комсомольская правда".

Действие происходит в видеочате, а обсуждают кино в инстаграме режиссера.

Снято уже семь серий, и, наконец-то, в седьмой и произошло то, чего все поклонники так долго ждали — Богомолов снял в кино собственную супругу.

Ксения играет пожилую даму — маму героя Никиты Ефремова . С помощью цифровых технологий Собчак «состарили», добавив морщин и седины.

Фолловеры активно обсуждают новую роль светской львицы.

«Ксения отличная!», «Ксения Собчак — бабка — это огонь!», «Превратил Собчак в старуху. Как всегда, один эпатаж».

Как сообщал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов ведут бюджет раздельно.