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«Превратил Собчак в старуху»: в сети обсуждают Богомолова 

Ирина Лебедева 15 минут назад
Константин Богомолов в условиях вынужденной самоизоляции времени зря не теряет. Он снимает сериал «Безопасные связи» о жизни людей во время карантина, — рассказывает "Комсомольская правда".
Действие происходит в видеочате, а обсуждают кино в инстаграме режиссера.
Снято уже семь серий, и, наконец-то, в седьмой и произошло то, чего все поклонники так долго ждали — Богомолов снял в кино собственную супругу.
Ксения играет пожилую даму — маму героя Никиты Ефремова. С помощью цифровых технологий Собчак «состарили», добавив морщин и седины.
Фолловеры активно обсуждают новую роль светской львицы.
«Ксения отличная!», «Ксения Собчак — бабка — это огонь!», «Превратил Собчак в старуху. Как всегда, один эпатаж».
Как сообщал «Рамблер», журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов ведут бюджет раздельно.
Ксения рассказала, что еще в самом начале отношений заявила режиссеру о намерении сохранить финансовую независимость, и того это устроило.
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Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Никита Ефремов , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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