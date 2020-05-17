«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию 

Павла Прилучного выследили то ли душевнобольные, то ли мошенники. Актер просто в ужасе.

Непосредственно у загородного дома Павла подкараулила очень странная пара: парень на инвалидной коляске и неадекватно ведущая себя девушка.

Дама объявила себя сестрой Прилучного, с которым ее разлучили в роддоме 28 лет назад. А еще она заявила, что больна раком мозга и беременна.

Якобы эта пара переписывалась ранее с актером в социальной сети.

Павел видел этих людей впервые в жизни, был глубоко потрясен и так и не понял, что это была за история.

Смешной она ему совсем не кажется, скорее страшноватой. Видимо, его разыскали душевнобольные инвалиды.

«Это просто беспредел адовый и уже переходит все границы. Смеяться над больными людьми очень нехорошо. Если это, конечно, были не мошенники», — высказался о случившемся актёр.

Как ранее писал «Рамблер», актриса Агата Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод. Скоро она станет официально свободной женщиной.

На сайте Головинского районного суда появилось заявление артистки. Бракоразводный процесс Муцениеце с Павлом Прилучным скоро запустят.