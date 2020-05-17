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«Беспредел адовый»: Прилучный попал в жуткую ситуацию 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Павла Прилучного выследили то ли душевнобольные, то ли мошенники. Актер просто в ужасе.
Непосредственно у загородного дома Павла подкараулила очень странная пара: парень на инвалидной коляске и неадекватно ведущая себя девушка.
Дама объявила себя сестрой Прилучного, с которым ее разлучили в роддоме 28 лет назад. А еще она заявила, что больна раком мозга и беременна.
Якобы эта пара переписывалась ранее с актером в социальной сети.
Павел видел этих людей впервые в жизни, был глубоко потрясен и так и не понял, что это была за история.
Смешной она ему совсем не кажется, скорее страшноватой. Видимо, его разыскали душевнобольные инвалиды.
«Это просто беспредел адовый и уже переходит все границы. Смеяться над больными людьми очень нехорошо. Если это, конечно, были не мошенники», — высказался о случившемся актёр.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Агата Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод. Скоро она станет официально свободной женщиной.
На сайте Головинского районного суда появилось заявление артистки. Бракоразводный процесс Муцениеце с Павлом Прилучным скоро запустят.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Агата Муцениеце
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