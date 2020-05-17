«Зачем кота-то бросать?» Аниту Цой осудили за странное видео 

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Анита Цой выложила в инстаграм видео, которое неприятно удивило ее подписчиков.

Певица в спортивном костюме, за городом, гуляет на свежем воздухе и радуется красавице-радуге.

На руках у нее крупный серый кот, который пытается вырваться.

Вдруг в игривом порыве она подбрасывает животное вверх. Только вот поймать питомца у нее не получилось.

Но, судя по комментарию за кадром, полет кота никого не огорчил. Видимо, хозяйке эта история показалась забавной.

Да и видео подписано:

«Кто же знал, что коты не летают!»

Фолловеры ошарашены таким обращением с домашним любимцем.

«Зачем от собственной радости кота-то бросать? Эх, люди…», «Это последствия карантина видимо, тоже не ожидала такой глупости. Зачем кошку бросать? Ей же больно», «Анита, у кота 7 жизней, можете еще попробовать научить его летать».

Анита ответила, дабы снизить накал народного гнева:

«В эксперименте ни одно животное не пострадало!»

Однако видео не удалила, и в подробности не вдавалась. Подписчикам это показалось неправильным.

«Я шокирована. Ни разу не смешно. И пусть серьезных увечий живому существу не нанесено, я надеюсь, но поступок глупый. Не достоин взрослого человека, я бы ребенка отругала и объяснила. А тут медийная, взрослая личность. Неожиданно. Отписываюсь».