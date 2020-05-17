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«Зачем кота-то бросать?» Аниту Цой осудили за странное видео 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Анита Цой выложила в инстаграм видео, которое неприятно удивило ее подписчиков.
Певица в спортивном костюме, за городом, гуляет на свежем воздухе и радуется красавице-радуге.
На руках у нее крупный серый кот, который пытается вырваться.
Вдруг в игривом порыве она подбрасывает животное вверх. Только вот поймать питомца у нее не получилось.
Но, судя по комментарию за кадром, полет кота никого не огорчил. Видимо, хозяйке эта история показалась забавной.
Да и видео подписано:
«Кто же знал, что коты не летают!»
Фолловеры ошарашены таким обращением с домашним любимцем.
«Зачем от собственной радости кота-то бросать? Эх, люди…», «Это последствия карантина видимо, тоже не ожидала такой глупости. Зачем кошку бросать? Ей же больно», «Анита, у кота 7 жизней, можете еще попробовать научить его летать».
Анита ответила, дабы снизить накал народного гнева:
«В эксперименте ни одно животное не пострадало!»
Однако видео не удалила, и в подробности не вдавалась. Подписчикам это показалось неправильным.
«Я шокирована. Ни разу не смешно. И пусть серьезных увечий живому существу не нанесено, я надеюсь, но поступок глупый. Не достоин взрослого человека, я бы ребенка отругала и объяснила. А тут медийная, взрослая личность. Неожиданно. Отписываюсь».
Как ранее писал «Рамблер», Анита Цой наслаждается тем, что благодаря самоизоляции стала регулярно заниматься спортом и теперь наблюдает за трансформацией своей фигуры.
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Анита Цой
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