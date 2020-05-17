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Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк 

РИА Новости 17 минут назад
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
Королева отметила, что не только является подругой артистки, но и живет по соседству с ней в Крекшино.
"Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", — заявила Королева в эфире телеканала НТВ.
Ранее директор Института молекулярной биологии Александр Макаров рассказал, что в лечении Заворотнюк можно применять технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. По его словам, семья актрисы передала в институт клетки ее опухоли — глиобластомы, а специалисты подобрали вирусы, которые могут убить эту опухоль.
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , Наташа Королева , НТВ
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