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Госпитализирован звезда «Кривого зеркала» Вашуков 

Ирина Лебедева 17 минут назад
Звезда «Кривого зеркала» госпитализирован в тяжелом состоянии
Фото: ВКонтакте
Михаил Вашуков попал в больницу с подозрением на коронавирус и с поражением легких.
Сейчас он в тяжелом состоянии, врачи решают вопрос о переводе юмориста в реанимацию, — сообщает РЕН ТВ.
В свое время известность Михаилу Вашукову принесла телепередача «Кривое зеркало», где он выступал совместно с Николаем Бандуриным. Но уже много лет эстрадный артист выступает с сольными номерами.
Как сообщает «Рамблер», артист эстрады Михаил Вашуков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему распался их дуэт куплетистов с Николаем Бандуриным.
По его словам, бывали времена, когда они давали по девять концертов за день. Артисты собирали полные залы во многих городах страны.
Видео дня. Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме
Шоу-бизнес , Николай Бандурин , Михаил Вашуков , РЕН ТВ
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