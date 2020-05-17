Звезда «Кривого зеркала» госпитализирован в тяжелом состоянии

Михаил Вашуков попал в больницу с подозрением на коронавирус и с поражением легких.

Сейчас он в тяжелом состоянии, врачи решают вопрос о переводе юмориста в реанимацию, — сообщает РЕН ТВ.

В свое время известность Михаилу Вашукову принесла телепередача «Кривое зеркало», где он выступал совместно с Николаем Бандуриным . Но уже много лет эстрадный артист выступает с сольными номерами.

Как сообщает «Рамблер», артист эстрады Михаил Вашуков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему распался их дуэт куплетистов с Николаем Бандуриным.

По его словам, бывали времена, когда они давали по девять концертов за день. Артисты собирали полные залы во многих городах страны.