Сафронов получил сказочную компесацию за пораненный палец

Художник Никас Сафронов получил по страховке 320 тысяч долларов за пораненный палец правой руки. Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец.

Через некоторое время палец воспалился. Врачи прописали Сафронову таблетки, но лечение не помогло. В итоге ему сделали три операции, однако врачи так и не смогли поставить художнику правильный диагноз.

Оказалось, что воспаление было связано с грибком, который медики даже не искали.

"Я на капельницах лежал, меня обкололи всего. Палец спасли, но кости не сошлись. Палец не гнется, но кисть я держу нормально, могу поднять ведро", — отметил герой передачи.

В итоге страховая компания выплатила Сафронову 320 тысяч долларов. Художник пояснил, что застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. В год он платит около 23 тысяч долларов.