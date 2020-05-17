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Никас Сафронов получил 320 тысяч долларов за пораненный палец 

РИА Новости 45 минут назад
Сафронов получил сказочную компесацию за пораненный палец
Фото: РИА Новости
Художник Никас Сафронов получил по страховке 320 тысяч долларов за пораненный палец правой руки. Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро, а утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вышло побольше, и порезал палец.
Через некоторое время палец воспалился. Врачи прописали Сафронову таблетки, но лечение не помогло. В итоге ему сделали три операции, однако врачи так и не смогли поставить художнику правильный диагноз.
Оказалось, что воспаление было связано с грибком, который медики даже не искали.
"Я на капельницах лежал, меня обкололи всего. Палец спасли, но кости не сошлись. Палец не гнется, но кисть я держу нормально, могу поднять ведро", — отметил герой передачи.
В итоге страховая компания выплатила Сафронову 320 тысяч долларов. Художник пояснил, что застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму в миллион долларов. В год он платит около 23 тысяч долларов.
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Шоу-бизнес , Никас Сафронов , НТВ
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