Лоза восхитился выступлением Украины на «Евровидении»

Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне понравилось, что украинцы и обращение к Европе записали на ридной мове, резонно полагая, что у каждого уважающего себя государства должен найтись переводчик", — подчеркнул Лоза, отметив, что "лишь немногие намеревались представить песни на своем языке — это Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия и, как ни странно, Украина".

Международный песенный конкурс Евровидение—2020 должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде.

Вместе конкурса вещатели показали 16 мая специальную версию "Europe Shine a Light" (Евровидение: Европа излучает свет"), в которой можно было увидеть записи песен конкурсантов этого года.

Россию на Евровидении должна была представить группа Little Big c песней Uno. От Украины должна была выступить группа Go_A c песней "Соловей".

В следующем году Евровидение решено провести в Роттердаме. В соответствии с правилами песни этого года не могут быть представленными на конкурсе в следующем году, а выбор артистов от каждой из стран остается за вещателями.

Евровидение — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия.