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Мать Бузовой трудится врачом в условиях пандемии 

Russianshowbiz.info 41 минуту назад
Мать Бузовой работает врачом в условиях пандемии
Фото: ТАСС
Мать Ольги Бузовой рассказала, как оказывает медицинскую помощь пациентам в Санкт-Петербурге.
Ирина Александровна поведала журналистам, что не может увидеть дочь из-за карантина, пишет «Комсомольская правда». Но зато ей каждый день приходится принимать пациентов, хоть ее должность и руководящая. Мама артистки работает заместителем главного врача в стоматологической клинике, которая не прекращает работу в условиях пандемии COVID-19.
По словам Ирины Александровны, меры безопасности в клинике серьезно усилены. Пациентам сначала измеряют температуру и обеззараживают руки. Затем выдают бахилы с перчатками и только потом сажают в кресло. Она отметила, что риск заразиться у врачей был всегда, ведь за помощью могут обратиться люди с гепатитом или ВИЧ, и при этом не уведомить о своем диагнозе.
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Шоу-бизнес , Общество , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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