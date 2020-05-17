Мать Бузовой работает врачом в условиях пандемии

Мать Ольги Бузовой рассказала, как оказывает медицинскую помощь пациентам в Санкт-Петербурге

Ирина Александровна поведала журналистам, что не может увидеть дочь из-за карантина, пишет «Комсомольская правда». Но зато ей каждый день приходится принимать пациентов, хоть ее должность и руководящая. Мама артистки работает заместителем главного врача в стоматологической клинике, которая не прекращает работу в условиях пандемии COVID-19.

По словам Ирины Александровны, меры безопасности в клинике серьезно усилены. Пациентам сначала измеряют температуру и обеззараживают руки. Затем выдают бахилы с перчатками и только потом сажают в кресло. Она отметила, что риск заразиться у врачей был всегда, ведь за помощью могут обратиться люди с гепатитом или ВИЧ, и при этом не уведомить о своем диагнозе.