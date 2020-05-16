Мария Горбань рассказала, как болела COVID-19

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Мария Горбань призналась подписчикам, что она и все члены ее семьи переболели коронавирусом.

Об этом она рассказала в социальной сети и выложила снимок с сертификатом — результатом уже итогового отрицательного теста на вирус.

«Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, непонятно …», написала актриса в микроблоге.

Поскольку Мария предвидела, что хейтеры уцепятся за ее признание, она снабдила свой пост припиской:

«Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят … это жизнь!».

Действительно, среди фолловеров нашлось немало тех, кто начал сомневаться в правдивости Марии, сопоставлять даты появления фотографий в инстаграме с информацией о времени, когда актриса была больна.

«Ну да и 8 мая пост валяния в грязи тоже из болеющего карантина. Людей вообще за дураков держите. Хоть бы совесть была, не всё за деньги».

Марии пришлось ответить, что это старая информация.

«Это Камчатка, год назад».

В итоге одна из подписчиц воззвала уже к совести недоброжелателей.