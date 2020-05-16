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«Я справилась»: Мария Горбань рассказала, как болела COVID-19 

Ирина Лебедева 27 минут назад
Мария Горбань рассказала, как болела COVID-19
Фото: Instagram
Мария Горбань призналась подписчикам, что она и все члены ее семьи переболели коронавирусом.
Об этом она рассказала в социальной сети и выложила снимок с сертификатом — результатом уже итогового отрицательного теста на вирус.
«Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, непонятно …», написала актриса в микроблоге.
Поскольку Мария предвидела, что хейтеры уцепятся за ее признание, она снабдила свой пост припиской:
«Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят … это жизнь!».
Действительно, среди фолловеров нашлось немало тех, кто начал сомневаться в правдивости Марии, сопоставлять даты появления фотографий в инстаграме с информацией о времени, когда актриса была больна.
«Ну да и 8 мая пост валяния в грязи тоже из болеющего карантина. Людей вообще за дураков держите. Хоть бы совесть была, не всё за деньги».
Марии пришлось ответить, что это старая информация.
«Это Камчатка, год назад».
В итоге одна из подписчиц воззвала уже к совести недоброжелателей.
«Вам то какая разница?! Человек с вами поделился, порадуйтесь, что пронесло!»
Как ранее писал «Рамблер», 33-летняя актриса Мария Горбань одна из первых поздравила Дмитрия Нагиева с днем рождения. 4 апреля шоумену и одному из самых знаменитых ведущих страны исполнилось 53 года.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
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