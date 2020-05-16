Королева вспомнила «самые правильные» слова Пугачевой

Певица подметила, что в тот момент ей очень хотелось услышать что-то, что помогло бы ей двигаться дальше.

Брак Королевой и Николаева просуществовал 10 лет, а затем муж и жена приняли решение о разводе. Немалую роль в том эпизоде сыграла Алла Пугачева, которая подпольно называет Игоря своим сыночком. Наташа припомнила, что Примадонна изначально не поддерживала союз композитора и певицы, но когда семья распалась, Пугачева была первой, кто поддержал ее и нашел нужные слова.