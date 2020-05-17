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«Жуткое выкручивание тела»: звезда сериала «Кухня» рассказала о COVID-19 

РИА Новости и ещё 6 34 минуты назад
«Выкручивание тела»: звезда «Кухни» переболела COVID-19
Фото: РИА Новости
Российская актриса Мария Горбань рассказала в своем Instagram, что переболела COVID-19.
"Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела", — написала Горбань.
По ее словам, после появления кашля она сделала тест на коронавирус и компьютерную томографию, которая выявила воспаление легких.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель и я конечно же побежала делать тест и КТ. КТ показало воспаление лёгких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, который не особо паниковал, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, не понятно … но главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю! Берегите себя! … Ну а кто скажет, что мне за это заплатили, я сразу заблокирую! Друзья, такими вещами не шутят … это жизнь!

Публикация от  МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Актриса добавила, что на данный момент не испытывает проблем со здоровьем за исключением некоторой потери обоняния. При этом она отметила, что последние два месяца провела за городом на самоизоляции, и призвала подписчиков беречь себя.
Горбань наиболее известна благодаря съемкам в сериале "Кухня", его спин-оффах, а также рекламным роликам.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% — без симптомов.
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Шоу-бизнес , Общество , Мария Горбань , ВОЗ
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