«Выкручивание тела»: звезда «Кухни» переболела COVID-19

Российская актриса Мария Горбань рассказала в своем Instagram, что переболела COVID-19.

"Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела", — написала Горбань.

Актриса добавила, что на данный момент не испытывает проблем со здоровьем за исключением некоторой потери обоняния. При этом она отметила, что последние два месяца провела за городом на самоизоляции, и призвала подписчиков беречь себя.

Горбань наиболее известна благодаря съемкам в сериале "Кухня", его спин-оффах, а также рекламным роликам.

Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.

В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, скончались 2 537 пациентов, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% — без симптомов.