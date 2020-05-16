Запашный пожаловался на атаку «зоошизоидов» 

Известные дрессировщики братья Запашные приняли участие в рекламе мороженого для детей.

В соцсетях появились протесты — люди, позиционирующие себя зоозащитниками, заявляют, что дрессировщики мучают животных в цирке, и поэтому им нельзя доверять что-то рекламировать для ребятишек.

«Хуже дурака, как говорил мой отец, есть только дурак с инициативой. Буквально неделю назад мы с братом больше тонны кормов отвезли в четыре собачьих приюта. И тут же на эти четыре приюта навалились эти зоошизоиды с формулировкой: вот теперь пускай вам Запашные и помогают. Плевать им на собак. Тут же отказались помогать собакам, которые сейчас голодают», — сказал он.

По мнению дрессировщика, таким людям важнее собственные

принципы, нежели судьба животных.

Как ранее писал «Рамблер», Эдгард Запашный рассказала, с какими серьезными проблемами столкнулся цирк во время пандемии коронавируса.

По словам директора Большого Московского цирка, у животных заканчивается корм и по сути им грозит смерть.