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Запашный пожаловался на атаку «зоошизоидов» 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Запашный пожаловался на атаку «зоошизоидов»
Фото: Instagram
Известные дрессировщики братья Запашные приняли участие в рекламе мороженого для детей.
В соцсетях появились протесты — люди, позиционирующие себя зоозащитниками, заявляют, что дрессировщики мучают животных в цирке, и поэтому им нельзя доверять что-то рекламировать для ребятишек.
В программе Юрия Грымова и Светланы Андриевской на радио «Комсомольской правды» Эдгард Запашный рассказал, что существуют зоозащитники — люди, которые реально заботятся о братьях наших меньших, и «зоошиза», и это совсем разные люди.
«Хуже дурака, как говорил мой отец, есть только дурак с инициативой. Буквально неделю назад мы с братом больше тонны кормов отвезли в четыре собачьих приюта. И тут же на эти четыре приюта навалились эти зоошизоиды с формулировкой: вот теперь пускай вам Запашные и помогают. Плевать им на собак. Тут же отказались помогать собакам, которые сейчас голодают», — сказал он.
По мнению дрессировщика, таким людям важнее собственные
принципы, нежели судьба животных.
Как ранее писал «Рамблер», Эдгард Запашный рассказала, с какими серьезными проблемами столкнулся цирк во время пандемии коронавируса.
По словам директора Большого Московского цирка, у животных заканчивается корм и по сути им грозит смерть.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Грымов , Эдгард Запашный , Комсомольская правда
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