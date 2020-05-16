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Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой 

Ирина Лебедева 12 минут назад
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Фото: Instagram
Татьяна Брухунова выкладывает фотографии различных блюд, милых мелочей и, конечно, себя в самых разнообразных нарядах.
Нужно отметить, что многие стилисты, а также обычные фолловеры отмечали ее несколько старообразную манеру одеваться, а также неумение подбирать вещи в единый образ.
Тем не менее, Татьяна выработала стратегию и, убирая критические комментарии, создает в инстаграме страницу за страницей с исключительно хвалебными отзывами.
Брухунова порассуждала в микроблоге.
«Что выберете для себя: ум или красоту? Я — ум! Ведь умная женщина не может быть не красивой. Как сказала легендарная Коко Шанель: «Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит она дура». P. S Господа «карантинные критики»! Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и т.д. Не позорьте себя и загляните в Vogue».
Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку.
По словам 31-летней супруги юмориста, мать и отец поддержали её выбор. В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах.
В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери.
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Шоу-бизнес , Коко Шанель , Татьяна Брухунова
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