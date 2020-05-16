Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой 

Татьяна Брухунова выкладывает фотографии различных блюд, милых мелочей и, конечно, себя в самых разнообразных нарядах.

Нужно отметить, что многие стилисты, а также обычные фолловеры отмечали ее несколько старообразную манеру одеваться, а также неумение подбирать вещи в единый образ.

Тем не менее, Татьяна выработала стратегию и, убирая критические комментарии, создает в инстаграме страницу за страницей с исключительно хвалебными отзывами.

Брухунова порассуждала в микроблоге.

«Что выберете для себя: ум или красоту? Я — ум! Ведь умная женщина не может быть не красивой. Как сказала легендарная Коко Шанель: «Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит она дура». P. S Господа «карантинные критики»! Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и т.д. Не позорьте себя и загляните в Vogue».

Как ранее писал «Рамблер», Татьяна Брухунова рассказала, как её родители относятся к неравному браку.

По словам 31-летней супруги юмориста, мать и отец поддержали её выбор. В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах.