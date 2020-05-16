На Наталью Гулькину из «Миража» подали в суд 

Наталья давно ушла в самостоятельное плавание, и вот на одном их своих концертов исполнила попурри из давних хитов.

И получила судебный иск о том, что она якобы нарушила авторские права, и Соколов хочет истребовать с нее более миллиона рублей.

«Я лишь хочу, чтобы она действовала в рамках закона, купила лицензию по всем правилам, и пусть себе поет», — приводит слова Соколова 5канал.

Сергей Лавров. Гулькина предполагает, что за нынешней историей может стоять директор экс-солистки коллектива Маргариты Суханкиной

«До сих пор не угомонится, и до сих пор плетет всякие сплетни и интриги вокруг Наталии Гулькиной. Прошу вас не верить ни одному слову этой ненасытной компании…» — возмущена певица.

Наталия собирается подать встречный иск — в 1986 году она записала 5 песен для альбома «Звезды нас ждут», не получив ни копейки гонорара.

А авторы музыки и текстов, по ее словам, за прошедшие годы неплохо заработали.

Как сообщал «Рамблер», певица Наталья Гулькина призналась, что ей придется залезть в долги из-за коронавируса.