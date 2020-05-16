Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Наталью Гулькину из «Миража» подали в суд 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
На Наталью Гулькину из «Миража» подали в суд
Фото: globallookpress.com
Валерий Соколов, автор ряда песен для группы «Мираж», подал в суд на экс-солистку коллектива Наталью Гулькину.
Наталья давно ушла в самостоятельное плавание, и вот на одном их своих концертов исполнила попурри из давних хитов.
И получила судебный иск о том, что она якобы нарушила авторские права, и Соколов хочет истребовать с нее более миллиона рублей.
«Я лишь хочу, чтобы она действовала в рамках закона, купила лицензию по всем правилам, и пусть себе поет», — приводит слова Соколова 5канал.
Гулькина предполагает, что за нынешней историей может стоять директор экс-солистки коллектива Маргариты Суханкиной Сергей Лавров.
«До сих пор не угомонится, и до сих пор плетет всякие сплетни и интриги вокруг Наталии Гулькиной. Прошу вас не верить ни одному слову этой ненасытной компании…» — возмущена певица.
Наталия собирается подать встречный иск — в 1986 году она записала 5 песен для альбома «Звезды нас ждут», не получив ни копейки гонорара.
А авторы музыки и текстов, по ее словам, за прошедшие годы неплохо заработали.
Как сообщал «Рамблер», певица Наталья Гулькина призналась, что ей придется залезть в долги из-за коронавируса.
Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что сейчас сидит без работы.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Соколов , Маргарита Суханкина , Сергей Лавров , Наталья Гулькина , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-57 станет беспилотным
Су-57 станет беспилотным
Москвичей младше 65 лет предупредили об опасности
Москвичей младше 65 лет предупредили об опасности
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
06:26
«Им было плевать»: мажоры устроили гонки в Новой Москве
Происшествия Другое
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на COVID–19
00:26
В МВД рассказали о штрафах за отказ от тестов на COVID–19
Происшествия
Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима
00:15
Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима
Шоу-бизнес
К москвичам обратились с предупреждением
00:18
К москвичам обратились с предупреждением
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение