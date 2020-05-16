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Гоген Солнцев лишил жену-скандалистку денег и интима 

ИД «Собеседник» 38 минут назад
Сообщения о том, что Андрей Малахов отказался впредь снимать Гогена Солнцева и его пожилую супругу Екатерину Терешкович в своих программах, оказались выдумкой. На днях эпатажный шоумен вновь появился в студии «Прямого эфира».
Для новых съемок Гоген вновь сменил имидж — отрастил волосы. Обновленный Солнцев произвел в студии настоящий фурор — эксперты, присутствующие на шоу, замерли от удивления.
Впрочем, удивляться в этот вечер было чему. Очередной выпуск с участием Гогена Солнцева оказался как никогда жарким. Крик и ор, скандалы и сенсации — этого в студии было предостаточно.
— Андрей переживает за Гогена: он едва не прослезился на записи, — сообщил нам один из сотрудников программы. — Поэтому снимает его в своих шоу. Кроме того, Солнцев дает отличный рейтинг. Люди любят смотреть за перипетиями его личной жизни. А все остальное — лишь происки недоброжелателей.
В сети уже появились снимки, сделанные во время съемок шоу. На них Гоген выглядит совсем не радостным. Говорят, что новая выходка его супруги Екатерины Терешкович довела его до депрессии.
— Он пьет антидепрессанты из-за старухи, — продолжил наш информатор. — Раньше она пила безбожно, а теперь стала зажигать по-другому. Гоген ее на путь истинный наставить не может. Он ее уже лишил денег и интима.
Гоген мечтает отправить пожилую жену на лечение вслед за дочерью Успенской
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Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев
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