Бывший супруг Лолиты Милявской сейчас активно строит новую семейную жизнь со своей пассией Ольгой Кулиевой.

Судя по его рассказам, тренер обрел-таки свое личное счастье, и даже его дочь Настя нашла общий язык с новой подругой отца.

Так что Дмитрий Иванов чувствует себя уверенно и даже сделал громкое заявление о том, что не собирается отправлять свою бывшую жену — певицу Лолиту — за решетку.

Ранее в сети прошла информация о том, что тренер по игре в сквош собирается и дальше судиться с Милявской и даже уже подал документы в суд.

Но, видимо, планы Иванова изменились.

«Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой развели, а брак не был фиктивным. У меня нет задачи посадить ее в тюрьму…», — приводит слова Дмитрия Тeleprogramma.pro.