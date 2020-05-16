Бывший супруг Лолиты Милявской сейчас активно строит новую семейную жизнь со своей пассией Ольгой Кулиевой.
Судя по его рассказам, тренер обрел-таки свое личное счастье, и даже его дочь Настя нашла общий язык с новой подругой отца.
Так что Дмитрий Иванов чувствует себя уверенно и даже сделал громкое заявление о том, что не собирается отправлять свою бывшую жену — певицу Лолиту — за решетку.
Ранее в сети прошла информация о том, что тренер по игре в сквош собирается и дальше судиться с Милявской и даже уже подал документы в суд.
Но, видимо, планы Иванова изменились.
«Суд вынес справедливое решение: нас с Лолитой развели, а брак не был фиктивным. У меня нет задачи посадить ее в тюрьму…», — приводит слова Дмитрия Тeleprogramma.pro.
Как ранее писал «Рамблер», 30 апреля 2020 года Лолита Милявская оформила пятый официальный развод. Процесс состоялся в Басманном суде города Москвы.