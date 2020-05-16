Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова и Гавриловой 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Фото: РИА Новости
Скандальный журналист Отар Кушашанвили прокомментировал второй развод бизнесмена Агаларова.
По мнению Кушанашвили катализатором могла стать затянувшаяся самоизоляция, которая обострила накопившиеся проблемы.
Эмин Агаларов объявил о разводе
Как отмечает Отар, для Эмина в данной ситуации главное — «сохранить лицо», дать публике понять, что, в целом, все хорошо — просто брак распался, бывшие супруги остаются друзьями и просто идут дальше разными дорогами.
«Эмин свой статус до безобразия богатого, но до чрезвычайности милого парня чтит всерьез и истово. Ровно такое же прямо дышащее благочестивостью письмо он написал и после первого развода, что навевает мысль о заезженной пластинке, которую заводят для блезиру…», — цитирует слова Кушанашвили Экспресс Газета.
Первая супруга подыграла Агаларову, в результате чего публика поверила в дружеский развод. А вот Алена Гаврилова прятать истинные чувства не захотела.
Первая супруга подыграла Агаларову, в результате чего публика поверила в дружеский развод. А вот Алена Гаврилова прятать истинные чувства не захотела.
«… вторая вдруг пишет: «мне больно и тяжело». То есть одним предложением барышня обнаружила нежелание играть по правилам этого мирка, обнажив его фальшь и лицемерие».
При этом Отар отмечает, что в целом Агаларов действительно ведет себя достойно.
Кушанашвили даже сравнивает его (в качестве положительного героя) с Маратом Башаровым, назвав последнего «записным социопатом».
Но тем не менее Эмину не следует забывать, что глянцевый мир инстаграмма и жизненные реалии могут сильно различаться, а «сердце на то и сердце, чтобы иногда болеть».
Как ранее писал «Рамблер», Эмин Агаларов и Алена Гаврилова поженились в июле 2018 года. Торжество прошло в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate.
Видео дня. США анонсировали усиление санкций против Huawei
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Эмин Агаларов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
В России выявлено 9200 новых случаев коронавируса
В России выявлено 9200 новых случаев коронавируса
«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы
«Больно вспоминать»: признание беременной школьницы
«Им было плевать»: нелегальные гонки в Новой Москве
«Им было плевать»: нелегальные гонки в Новой Москве
В Москву вернулись перелетные птицы
В Москву вернулись перелетные птицы
Видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
«Им было плевать»: нелегальные гонки в Новой Москве
06:26
«Им было плевать»: нелегальные гонки в Новой Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение