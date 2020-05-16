Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова

Скандальный журналист Отар Кушашанвили прокомментировал второй развод бизнесмена Агаларова

По мнению Кушанашвили катализатором могла стать затянувшаяся самоизоляция, которая обострила накопившиеся проблемы.

Как отмечает Отар, для Эмина в данной ситуации главное — «сохранить лицо», дать публике понять, что, в целом, все хорошо — просто брак распался, бывшие супруги остаются друзьями и просто идут дальше разными дорогами.

«Эмин свой статус до безобразия богатого, но до чрезвычайности милого парня чтит всерьез и истово. Ровно такое же прямо дышащее благочестивостью письмо он написал и после первого развода, что навевает мысль о заезженной пластинке, которую заводят для блезиру…», — цитирует слова Кушанашвили Экспресс Газета.

Первая супруга подыграла Агаларову, в результате чего публика поверила в дружеский развод. А вот Алена Гаврилова прятать истинные чувства не захотела.

Первая супруга подыграла Агаларову, в результате чего публика поверила в дружеский развод. А вот Алена Гаврилова прятать истинные чувства не захотела.

«… вторая вдруг пишет: «мне больно и тяжело». То есть одним предложением барышня обнаружила нежелание играть по правилам этого мирка, обнажив его фальшь и лицемерие».

При этом Отар отмечает, что в целом Агаларов действительно ведет себя достойно.

Кушанашвили даже сравнивает его (в качестве положительного героя) с Маратом Башаровым, назвав последнего «записным социопатом».

Но тем не менее Эмину не следует забывать, что глянцевый мир инстаграмма и жизненные реалии могут сильно различаться, а «сердце на то и сердце, чтобы иногда болеть».