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«Слава богу, с артистами больше не работаю»: Максим Фадеев 

Ирина Лебедева и ещё 6 56 минут назад
Максим Фадеев больше не работает с артистами
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
После многочисленных скандалов с исполнителями Фадеев распустил свой бренд MALFA, который дал многим людям путевку в жизнь.
В эфире телешоу «Вечерний Ургант» на первом канале продюсер сообщил, что он больше не работает с артистами.
Ведущий Иван Ургант шутя предложил Фадеву создать группу «Золото» из старшего поколения звезд возраста Иосифа Пригожина. Ведь тот когда-то был режиссером клипа «До предела» Фадеева и Валерии.
"Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава богу. Работаю только с творцами, только с творцами", — приводит РИА Новости ответ продюсера.
Как Фадеев делит звезд на творцов и артистов — он не пояснил.
Как ранее сообщал «Рамблер», продюсер Максим Фадеев рассказал новые подробности об изнанке центра MALFA, о прекращении деятельности которого объявил вскоре после громкого скандала с певицей Наргиз Закировой.
В новом интервью шоумен признался в разочаровании в своем детище, а также в неприятных нюансах работы.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Иван Ургант , Иосиф Пригожин , РИА Новости
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