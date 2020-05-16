Максим Фадеев больше не работает с артистами

Все новости на карте

После многочисленных скандалов с исполнителями Фадеев распустил свой бренд MALFA, который дал многим людям путевку в жизнь.

В эфире телешоу «Вечерний Ургант» на первом канале продюсер сообщил, что он больше не работает с артистами.

"Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава богу. Работаю только с творцами, только с творцами", — приводит РИА Новости ответ продюсера.

Как Фадеев делит звезд на творцов и артистов — он не пояснил.

Как ранее сообщал «Рамблер», продюсер Максим Фадеев рассказал новые подробности об изнанке центра MALFA, о прекращении деятельности которого объявил вскоре после громкого скандала с певицей Наргиз Закировой.

В новом интервью шоумен признался в разочаровании в своем детище, а также в неприятных нюансах работы.