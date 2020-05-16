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Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами 

РИА Новости 1 час назад
Максим Фадеев больше не работает с артистами
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами. Соответствуещее заявление он сделал по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Ведущий программы Иван Ургант обратился к продюсеру и пошутил, что тот "дал стольким людям путевку в жизнь, самый взрослый из которых Иосиф Пригожин", который был режиссером клипа на песню "До предела" Фадеева и певицы Валерии. Ведущий с иронией предложил продюсеру организовать группу "Золото" из двух людей возраста Пригожина.
"Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава Богу. Работаю только с творцами, только с творцами", — ответил Фадеев.
Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Иван Ургант , Иосиф Пригожин , Валерия
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