Максим Фадеев больше не работает с артистами

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Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами. Соответствуещее заявление он сделал по видеосвязи в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Ведущий программы Иван Ургант обратился к продюсеру и пошутил, что тот "дал стольким людям путевку в жизнь, самый взрослый из которых Иосиф Пригожин ", который был режиссером клипа на песню "До предела" Фадеева и певицы Валерии . Ведущий с иронией предложил продюсеру организовать группу "Золото" из двух людей возраста Пригожина.

"Спасибо, я с артистами как-то больше не работаю, слава Богу. Работаю только с творцами, только с творцами", — ответил Фадеев.

Ранее Фадеев распустил свой бренд MALFA и заявил о том, что начинает работать с зарубежными артистами.