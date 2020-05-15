Малиновская призналась в пластических операциях 

Телеведущая Маша Малиновская заявила в своем Instagram , что не раз ложилась под нож пластического хирурга, «делая» нос, губы, а на днях провела подтяжку лица и липофилинг век.

«Рамблер» писал, что Маша Малиновская вела несколько шоу на телеканале МУЗ-ТВ, выпустила несколько синглов, сыграла в нескольких фильмах и сериалах и была депутатом Белгородской областной думы.

По словам телеведущей, она очень довольна ринопластикой, а два дня назад сделала «эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, лисий взгляд, блефаропластику и липофилинг век».

«Жду великолепного результата», — поделилась она с подписчиками.

При этом Малиновская заявила, что несколько раз переделывала губы, так как была недовольна тем, что получилось.

«Хочу сказать, что об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь)», — отметила она.

В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о том, стоило ли Малиновской делать пластические операции.

«Как-то не очень хочется иметь такое искусственное лицо, как у вас, Маша. Выглядите вы очень неестественно», — написала cos_yuliya.