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Малиновская призналась в пластических операциях 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Малиновская призналась в пластических операциях
Фото: РИА Новости
Телеведущая Маша Малиновская заявила в своем Instagram, что не раз ложилась под нож пластического хирурга, «делая» нос, губы, а на днях провела подтяжку лица и липофилинг век.
«Рамблер» писал, что Маша Малиновская вела несколько шоу на телеканале МУЗ-ТВ, выпустила несколько синглов, сыграла в нескольких фильмах и сериалах и была депутатом Белгородской областной думы.
По словам телеведущей, она очень довольна ринопластикой, а два дня назад сделала «эндоскопическую подтяжку верхней трети лица, височную подтяжку, лисий взгляд, блефаропластику и липофилинг век».
«Жду великолепного результата», — поделилась она с подписчиками.
При этом Малиновская заявила, что несколько раз переделывала губы, так как была недовольна тем, что получилось.
«Хочу сказать, что об операциях женщина может задуматься в двух случаях: 1) возрастные проблемы, 2) имиджевые (нос крючком и пр. проблемы, которые объективно отравляют вам жизнь)», — отметила она.
В комментариях к записи пользователи соцсети поспорили о том, стоило ли Малиновской делать пластические операции.
«Как-то не очень хочется иметь такое искусственное лицо, как у вас, Маша. Выглядите вы очень неестественно», — написала cos_yuliya.
«Браво, Маня! Смелая, честная! Без всяких ужимок», — похвалила телеведущую zhizhinaoksana.
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Шоу-бизнес , Маша Малиновская
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