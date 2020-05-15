Муцениеце подала на развод с Прилучным 

Актриса Агата Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод. Скоро она станет официально свободной женщиной.

На сайте Головинского районного суда появилось заявление артистки. Бракоразводный процесс Муцениеце с Павлом Прилучным скоро запустят.

Развод двигается потихоньку, — призналась светская львица во время прямого эфира в Instagram.

Муцениеце уже несколько лет назад грозилась развестись с супругом. Но она решила сохранить семью из-за двоих детей. Она надеялась восстановить отношения, но ничего не получилось. Позже женщина запустила своё YouTube-шоу, в котором встречается с разведёнными подругами и обсуждает жизнь после развода.

Ранее Муцениеце призналась: Павел Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. Актриса вышла на связь с телефона своей мамы. По её словам, Павел ведёт себя неадекватно. Сидя дома на самоизоляции, он стал много пить и всё чаще срываться на детей.