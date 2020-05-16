Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался лидер группы The Pretty Things Фил Мэй 

Ирина Лебедева и ещё 5 1 час назад
Скончался лидер группы The Pretty Things Фил Мэй
Фото: ТАСС
Трагическая случайность привела в итоге к смерти известного певца, фронтмена и сооснователя группы The Pretty Things Фила Мэй, — сообщает 5канал со ссылкой на издание Express.
Во время велосипедной прогулки 75-летний музыкант неудачно упал. Ему потребовалась госпитализация и помощь хирургов.
Однако после операции начались осложнения. Несмотря на все усилия врачей Мэй чувствовал себя все хуже и хуже и в итоге умер.
Эту печальную новость прессе сообщили его коллеги-музыканты.
Группа The Pretty Things была образована в 1963 году гитаристом Диком Тэйлором и вокалистом Филом Мэем. Оба основателя знаменитого коллектива выступали на сцене до последнего времени.
В 2020 году должен был выйти новый альбом группы.
Как ранее писал «Рамблер», лидер канадской рок-группы Spirit of the West Джон Манн умер в возрасте 57 лет.
Сообщается, что в 2014 году ему диагностировали раннюю болезнь Альцгеймера.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Шоу-бизнес , Другое , Джон Манн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина задумалась о своем имуществе в ДНР и ЛНР
Украина задумалась о своем имуществе в ДНР и ЛНР
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик
В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа и МГУ
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение