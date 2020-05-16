Скончался лидер группы The Pretty Things Фил Мэй 

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Трагическая случайность привела в итоге к смерти известного певца, фронтмена и сооснователя группы The Pretty Things Фила Мэй, — сообщает 5канал со ссылкой на издание Express.

Во время велосипедной прогулки 75-летний музыкант неудачно упал. Ему потребовалась госпитализация и помощь хирургов.

Однако после операции начались осложнения. Несмотря на все усилия врачей Мэй чувствовал себя все хуже и хуже и в итоге умер.

Эту печальную новость прессе сообщили его коллеги-музыканты.

Группа The Pretty Things была образована в 1963 году гитаристом Диком Тэйлором и вокалистом Филом Мэем. Оба основателя знаменитого коллектива выступали на сцене до последнего времени.

В 2020 году должен был выйти новый альбом группы.

Как ранее писал «Рамблер», лидер канадской рок-группы Spirit of the West Джон Манн умер в возрасте 57 лет.

Сообщается, что в 2014 году ему диагностировали раннюю болезнь Альцгеймера.