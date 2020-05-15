Шукшина отказалась возвращать финскую квартиру

Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина, пообещавшая вернуть звёздной бабушке квартиру в Финляднии, отказалась это делать из-за болезни.

Анна отказалась сейчас решать этот вопрос, сославшись на то, что обнаружила у себя симптомы коронавируса, — рассказала KP.ru адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, в адрес Анны Шукшиной направлены все необходимые документы.

Как писал NEWS.ru, младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться на знаменитой фамилии.