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Внучка Федосеевой-Шукшиной отказалась возвращать квартиру в Финляндии 

News.ru 33 минуты назад
Шукшина отказалась возвращать финскую квартиру
Фото: Instagram
Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина, пообещавшая вернуть звёздной бабушке квартиру в Финляднии, отказалась это делать из-за болезни.
Анна отказалась сейчас решать этот вопрос, сославшись на то, что обнаружила у себя симптомы коронавируса, — рассказала KP.ru адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник.
По словам юриста, в адрес Анны Шукшиной направлены все необходимые документы.
Как писал NEWS.ru, младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться на знаменитой фамилии.
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Шоу-бизнес , Комсомольская правда , Финляндия
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