Шукшина отказалась возвращать финскую квартиру

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна спустя месяц после публичного обещания так и не переоформила квартиру в Финляндии на бабушку, пишет «Комсомольская правда»

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что Анна обнаружила у себя симптомы коронавируса и отказалась заниматься подписанием дарственной.

«Анна отказалась сейчас решать этот вопрос, сославшись на то, что обнаружила у себя симптомы коронавируса», — сообщила Вербицкая-Линник.

По ее словам, Анне направлены все необходимые документы для переоформления, и народная артистка ждет от внучки ответного шага.

Обещание оформить на бабушку дарственную на квартиру в Финляндии Анна дала в эфире телевизионного шоу.

Как сообщал «Рамблер», в апреле стало известно, что Анна продала долю в квартире, где часто проживает ее бабушка Лидия Федосеева-Шукшина, фитнес-тренеру Теймуру Керимову всего за 5 миллионов рублей. Позже муж Федосеевой-Шукшиной лишил артистку второй квартиры, переоформив ее на своего помощника.