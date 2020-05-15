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Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем состоянии 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Заразившаяся COVID Ивакова рассказала о здоровье
Фото: @maria_ivakova
Ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова рассказала в Instagram о своем состоянии и описала, как лечилась от коронавируса. По словам блогерши, она уже получила отрицательный тест и ждет результаты повторного анализа.
«По итогу могу сказать, что симптомы продлились около девять дней», — описала Ивакова. Она отметила, что обоняние вернулось к ней через неделю, мышцы теперь тянутся свободно, хотя раньше она не могла сделать наклон. Ведущая отметила, что ее молодому человеку удалось не заразиться. «Как такое возможно, я не понимаю», — заметила Ивакова.
Девушка также поделилась списком препаратов, которые она принимала. При этом она отметила, что такое лечение может подойти не каждому, поэтому каждому заболевшему нужно консультироваться с врачом.
В апреле сообщалось, что коронавирусом заразился телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников. Сам он эту информацию не комментировал.
Общее число зараженных в России по состоянию на 15 мая превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За время с начала эпидемии умерли 2418 пациентов.
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Шоу-бизнес , Мария Ивакова , Борис Корчевников
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