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«Я столько всего набрала»: Боню выгнали из бутика в Монако 

Вероника Полынина и ещё 6 11 минут назад
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Фото: Instagram
Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась, что ее выгнали из бутика в Монако из-за отсутствия маски.
Боня сообщила в «сториз» Instagram, что набрала кучу косметики, а пробить ее на кассе не смогла — ее отказались обслуживать, поскольку она была без маски.
«Я столько всего набрала, а меня вдруг спрашивают: «Где ваша маска? Ее у вас нет? Извините, тогда вы должны покинуть наш магазин», — поделилась Боня.
Светской львице пришлось удалиться из магазина, чтобы приобрести маску, а затем вернуться за своими покупками.
Виктория Боня назвала пандемию коронавируса теорией заговора
Как сообщал «Рамблер», ранее Виктория Боня неоднократно высказывала убеждение, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является всемирным заговором.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Шоу-бизнес , Монако
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