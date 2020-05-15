Викторию Боню выгнали из бутика в Монако

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Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась, что ее выгнали из бутика в Монако из-за отсутствия маски.

Боня сообщила в «сториз» Instagram, что набрала кучу косметики, а пробить ее на кассе не смогла — ее отказались обслуживать, поскольку она была без маски.

«Я столько всего набрала, а меня вдруг спрашивают: «Где ваша маска? Ее у вас нет? Извините, тогда вы должны покинуть наш магазин», — поделилась Боня.

Светской львице пришлось удалиться из магазина, чтобы приобрести маску, а затем вернуться за своими покупками.

Как сообщал «Рамблер», ранее Виктория Боня неоднократно высказывала убеждение, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является всемирным заговором.