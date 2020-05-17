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Дочь Урганта показала фотографию без лифчика 

Экспресс газета и ещё 7 1 час назад
Дочь Урганта показала фотографию без лифчика
Фото: Борис Кудрявов/«Экспресс газета"»
Эрика, дочь жены Ивана Урганта от первого брака, уже несколько лет учится в престижном университете Нью-Йорка. Там она встретила своего возлюбленного-афроамериканца Мозеса. Родители тепло приняли выбор дочери.
Эрика уже познакомила родителей со своим избранником. В прошлом году пара прилетела в Россию и отлично провела время в загородном доме телеведущего.
Эрика и ее возлюбленный увлечены музыкой. Девушка рассказывает, что ее главная цель — творчески реализоваться.
«Выкладывать новую музыку— это мое все, я этим занимаюсь уже 3 года. Но в планах выпустить свой микс, снять и смонтировать видео на 16мм камеру, выпустить присеты, и ещё много всего, что я задумала. Иногда опускаются руки, потому что не всегда в себя верю, но надо себе же и напоминать, что все получится, если трудиться и стремиться к цели», — поделилась своими размышлениями девушка и выложила снимок, на котором она позирует в тонкой майке на голое тело.
Дочь Урганта в отличие от своих сверстниц из богатых семей ведет скромный образ жизни. Она не одевается в одежду люксовых брендов (например, как Стеша Маликова), не ездит на дорогих машинах (как Арсений, сын Валерии), все свое свободное время она посвящает изучению современного искусства.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Стеша Маликова , Нью-Йорк
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