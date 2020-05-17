Дочь Урганта показала фотографию без лифчика 

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Эрика, дочь жены Ивана Урганта от первого брака, уже несколько лет учится в престижном университете Нью-Йорка . Там она встретила своего возлюбленного-афроамериканца Мозеса. Родители тепло приняли выбор дочери.

Эрика уже познакомила родителей со своим избранником. В прошлом году пара прилетела в Россию и отлично провела время в загородном доме телеведущего.

Эрика и ее возлюбленный увлечены музыкой. Девушка рассказывает, что ее главная цель — творчески реализоваться.

«Выкладывать новую музыку— это мое все, я этим занимаюсь уже 3 года. Но в планах выпустить свой микс, снять и смонтировать видео на 16мм камеру, выпустить присеты, и ещё много всего, что я задумала. Иногда опускаются руки, потому что не всегда в себя верю, но надо себе же и напоминать, что все получится, если трудиться и стремиться к цели», — поделилась своими размышлениями девушка и выложила снимок, на котором она позирует в тонкой майке на голое тело. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🍒ERIKA🎲 (@e_ttg) 16 Май 2020 в 5:21 PDT