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Фадеев оценил российских рэперов в $200 и прёдрек им судьбу гномов 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Фадеев обрушился на российских рэперов
Фото: fadeevmaxim/instagram.com
Российский продюсер Максим Фадеев признался, что закрыл свой лейбл MALFA, потому что устал от «мелкого воровства».
По его словам, сотрудники «тащили камеры, шнуры, батарейки». Он устал от этого и решил распустить коллектив.
Кроме того, музыкант негативно отозвался о российской рэп-культуре. Он считает, что эти исполнители делают «зашквар». А самого рэпера можно купить всего за $200.
Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается, — подчеркнул Фадеев в в интервью платформе Premier.
Сейчас он намерен работать только с западными артистами.
Как ранее писал NEWS.ru, Фадеев оказался в центре истории с плагиатом, в котором его обвинил бард Pashket V — Павел Петров. Композитор утверждает, что песня певицы MOLLY (Ольги Серябкиной) «Я просто люблю тебя» — точь-в-точь его композиция «Дни и ночи».
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Павел Петров
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