Фадеев обрушился на российских рэперов

Российский продюсер Максим Фадеев признался, что закрыл свой лейбл MALFA, потому что устал от «мелкого воровства».

По его словам, сотрудники «тащили камеры, шнуры, батарейки». Он устал от этого и решил распустить коллектив.

Кроме того, музыкант негативно отозвался о российской рэп-культуре. Он считает, что эти исполнители делают «зашквар». А самого рэпера можно купить всего за $200.

Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается, — подчеркнул Фадеев в в интервью платформе Premier.

Сейчас он намерен работать только с западными артистами.