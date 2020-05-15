Валерия стала похожа на Пугачеву

Пользователи в комментариях сравнили певицу с Примадонной.

«Карантинолук. Зато можно не краситься. Под маской точно я? Придумайте, пожалуйста, свои варианты подписи к фото».

В комментариях пользователи оставили массу комментариев в адрес Валерии. «Я сначала подумала Алла Пугачева», «Алла Борисовна? Ах, Алла Юрьевна», «Вы здесь и правда очень похожи с Аллой Борисовной».

Любопытно, что некоторым из своих подписчиков Валерия в итоге ответила. Она спросила, чем же она вдруг стала так походить на Аллу Пугачеву. При этом сама и ответила: «Неужели очками и маской».

Напомним, что Валерия вместе со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным находится в своей московской квартире во время пандемии. Ранее она жаловалась, что у них нет дачи в Подмосковье, поэтому они лишены возможности погулять на природе.

Отметим, что ранее супруг звездной исполнительницы рассказывал, что у них есть дача в Швейцарии. Причем, как заверил Иосиф Пригожин, ее содержание обходится им не дороже, чем дача, к примеру, некоторых знаменитостей на Рублевке. Когда пандемия только началась, Пригожин рассматривал возможность купить дом в Подмосковье, но его отпугнули цены. Как он рассказывал, за сарай некоторые дельцы просят несколько миллионов долларов. На такие траты он пойти не решился.