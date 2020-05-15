Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Алла Борисовна? Ах, Алла Юрьевна»: Валерия в маске и очках стала похожа на Пугачеву 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Валерия стала похожа на Пугачеву
Фото: teleprogramma.pro
Пользователи в комментариях сравнили певицу с Примадонной.
Певица Валерия, настоящее имя которой, как известно, Алла Юрьевна Перфилова, в Instagram опубликовала снимок, на котором, по мнению некоторых фанатов, она стала как две капли воды похожа на Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву.
«Карантинолук. Зато можно не краситься. Под маской точно я? Придумайте, пожалуйста, свои варианты подписи к фото».
В комментариях пользователи оставили массу комментариев в адрес Валерии. «Я сначала подумала Алла Пугачева», «Алла Борисовна? Ах, Алла Юрьевна», «Вы здесь и правда очень похожи с Аллой Борисовной».
Любопытно, что некоторым из своих подписчиков Валерия в итоге ответила. Она спросила, чем же она вдруг стала так походить на Аллу Пугачеву. При этом сама и ответила: «Неужели очками и маской».
Напомним, что Валерия вместе со своим супругом продюсером Иосифом Пригожиным находится в своей московской квартире во время пандемии. Ранее она жаловалась, что у них нет дачи в Подмосковье, поэтому они лишены возможности погулять на природе.
Отметим, что ранее супруг звездной исполнительницы рассказывал, что у них есть дача в Швейцарии. Причем, как заверил Иосиф Пригожин, ее содержание обходится им не дороже, чем дача, к примеру, некоторых знаменитостей на Рублевке. Когда пандемия только началась, Пригожин рассматривал возможность купить дом в Подмосковье, но его отпугнули цены. Как он рассказывал, за сарай некоторые дельцы просят несколько миллионов долларов. На такие траты он пойти не решился.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Teleprogramma.pro: последние новости
«Квартира Ольге точно не достанется»: сын Алибасова пообещал лично разрешить спор о недвижимости Шукшиной «Квартира Ольге точно не достанется»: сын Алибасова пообещал лично разрешить спор о недвижимости Шукшиной Сенчукова и Рыбин из-за безденежья решили продать свой теплоход Сенчукова и Рыбин из-за безденежья решили продать свой теплоход «Стыдитесь быть украинкой?»: Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы «Стыдитесь быть украинкой?»: Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , Валерия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков
В Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков
Украина столкнулась с новой проблемой
Украина столкнулась с новой проблемой
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Видео
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение