Петров рассказал о своем лучшем поцелуе в кино 

Петров и Аронова, как сообщал «Рамблер», вместе снимались в фильмах «Лед» и «Лед 2». В последнем есть сцена, в которой их персонажи целуются.

«С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего», — заявил Петров.

Он назвал тот поцелуй с Ароновой высшим проявлением романтики, а съемки соответствующей сцены — одним удовольствием. Актер признался, что во время них у него и у Ароновой стучали сердца, и выразил уверенность, что другим актерам будет очень тяжело переплюнуть этот поцелуй.

«Если бы на "Золотом орле" (кинопремия. — Прим. ред.) была номинация "Лучший поцелуй", мы бы выигрывали ее каждый год», — убежден он.

Петров — двукратный победитель «Золотого орла». В 2019 году он был удостоен премии в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» за роль в сериале «Sпарта», а в 2020-м за роль в фильме «Текст» — в номинации «Лучшая мужская роль в кино».