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Бородина высмеяла Собчак 

Павел Тиунов 49 минут назад
Бородина высмеяла Собчак
Фото: РИА Новости
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина на своей странице в Instagram прокомментировала реплику Ксении Собчак о том, что у ее подруг не очень хороший вкус. Телезвезда высмеяла высказывание журналистки при помощи меткой фразы и популярного интернет-мема.
Светская львица допустила пренебрежительные слова о своих подругах в очередном выпуске ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» с участием юмористки Екатерины Варнавы. Осматривая гардероб героя программы, журналистка отметила ее чувство стиля, подчеркнув, что в России очень мало людей, обладающих хорошим вкусом.
Варнава заявила, что у всех подруг Собчак хороший вкус.
«У кого? Ну неправда!» — ответила журналистка.
Высказывание Собчак не прошло мимо Ксении Бородиной, которая считает себя ее подругой. Она опубликовала отрывок выпуска в сториз на своей странице в Instagram.
«Когда ты хороший друг», — подписала видео телеведущая.
При этом ролик заканчивается популярным сегодня мемом «Directed by Robert B. Weide», который используют для того, чтобы поставить своеобразную точку в высказывании.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Ксения Собчак , Ксения Бородина
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