Бородина высмеяла Собчак 

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина на своей странице в Instagram прокомментировала реплику Ксении Собчак о том, что у ее подруг не очень хороший вкус. Телезвезда высмеяла высказывание журналистки при помощи меткой фразы и популярного интернет-мема.

Светская львица допустила пренебрежительные слова о своих подругах в очередном выпуске ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» с участием юмористки Екатерины Варнавы . Осматривая гардероб героя программы, журналистка отметила ее чувство стиля, подчеркнув, что в России очень мало людей, обладающих хорошим вкусом.

Варнава заявила, что у всех подруг Собчак хороший вкус.

«У кого? Ну неправда!» — ответила журналистка.

Высказывание Собчак не прошло мимо Ксении Бородиной, которая считает себя ее подругой. Она опубликовала отрывок выпуска в сториз на своей странице в Instagram.

«Когда ты хороший друг», — подписала видео телеведущая.

При этом ролик заканчивается популярным сегодня мемом «Directed by Robert B. Weide», который используют для того, чтобы поставить своеобразную точку в высказывании.