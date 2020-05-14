Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы 

Актриса Екатерина Климова вспомнила, как из-за неё подрались её бывшие мужья.

Инцидент произошёл на съёмках сериала «Чёрная кошка». Второй и третий мужья Игорь Петренко Гела Месхи начали выяснять отношения у всех на глазах.

Артистка считала, что тогда все страсти с Петренко уже улеглись. У неё и Месхи появилась дочка Белла. В тот день её супруг пришёл домой и ошарашил новостью о том, что он подрался.

Я спрашиваю: «Режиссёру понравилось?» Он ответил, что все остались довольны, — рассказала звезда в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Ранее Екатерина Климова впервые показала крупную татуировку на левом бедре, растянувшуюся до самой талии. Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей, писал NEWS.ru.