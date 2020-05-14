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«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи» 

Вероника Полынина 56 минут назад
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
Фото: @didenko.katerina
Блогер Лена Миро отреагировала на новость о том, что «аптечный ревизорро» Екатерина Диденко, потерявшая мужа на вечеринке с сухим льдом, решилась на увеличение груди.
«Не прошло и трёх месяцев с момента смерти мужа блогерки Диденко, как та решила сделать себе сиськи. Не, ну, а чо? Не хоронить же себя заживо, правда?» — написала Миро.
Она предположила, что Диденко «замуж опять хочет» или «хотя бы переспать с мужиком».
При этом Миро уверена, что «никакие сиськи ей в этом не помогут».
«Да просто потому, что Диденко — адски страшная баба. Что без сисек страшная, что с сиськами будет всё такая же страшная. В её случае сделать грудь — это всё равно, что отгрохать дворец в самой депрессивной жопе мира. Где-нибудь по соседству с тюрьмой, в грязной и вонючей деревне, где даже кошки бухают с рождения, а дети вместо первого класса идут в колонию для совершеннолетних», — написала она.
Блогер отметила, что в России большинство женщин красивы, однако Диденко — «словно и не наша вовсе: настолько она неприятна глазу».
Блогер призналась в наживе на смерти мужа от сухого льда
Ранее, как писал «Рамблер», Екатерина Диденко рассказала в Instagram, что записалась на консультацию к пластическому хирургу, чтобы осуществить свою давнюю мечту — увеличить грудь. Напомним, что 29 февраля в ходе празднования дня рождения Диденко в бане из-за сброшенного в бассейн сухого льда погибли три человека, в том числе муж именинницы.
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