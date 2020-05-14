«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»

Недавно в сети появилась новость о том, что блогер Екатерина Диденко, известная трагической историей, произошедшей на вечеринке в честь ее дня рождения, всерьез задумалась об изменениях во внешности. Екатерина решила, что ей требуется увеличение груди. Этот факт привлек внимание звездного обозревателя Лены Миро

«Не прошло и трёх месяцев с момента смерти мужа блогерки Диденко, как та решила сделать себе сиськи. Не, ну, а чо? Не хоронить же себя заживо, правда? Энергичная, но глупая Катька не теряет время даром и пытается привести в порядок — вероятно, по бартеру — свою хлипкую амбразуру», — пишет Миро.

По мнению блогера, силиконовая грудь не увеличит шансы на улучшения в личной жизни Диденко просто потому, что в отличие от большинства русских девушек, Екатерина не может похвастаться привлекательной внешностью.

«В её случае сделать грудь — это всё равно, что отгрохать дворец в самой депрессивной жопе мира. Где-нибудь по соседству с тюрьмой, в грязной и вонючей деревне, где даже кошки бухают с рождения, а дети вместо первого класса идут в колонию для совершеннолетних», — утверждает Миро.

Многие читатели обзорщицы согласились с мнением о том, что этой девушке не поможет пластическая операция.

«Не поможет. Она очень сильно заблуждается, если думает, что сиськи сделают ее краше», «Ей ничего не поможет. К сожалению или к счастью, не знаю», «Разве что какой-то абьюзер клюнет, но стоит ли ради него так стараться. Страшная и очень отталкивающая … сюр», — пишут комментаторы.

Однако некоторые пользователи отметили, что Диденко может постараться поработать над своей внешностью и стать более привлекательной девушкой, чем есть сейчас.