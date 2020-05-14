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Лена Миро обсудила с подписчиками внешность Екатерины Диденко 

Версия 55 минут назад
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
Фото: @didenko.katerina
Недавно в сети появилась новость о том, что блогер Екатерина Диденко, известная трагической историей, произошедшей на вечеринке в честь ее дня рождения, всерьез задумалась об изменениях во внешности. Екатерина решила, что ей требуется увеличение груди. Этот факт привлек внимание звездного обозревателя Лены Миро.
«Не прошло и трёх месяцев с момента смерти мужа блогерки Диденко, как та решила сделать себе сиськи. Не, ну, а чо? Не хоронить же себя заживо, правда? Энергичная, но глупая Катька не теряет время даром и пытается привести в порядок — вероятно, по бартеру — свою хлипкую амбразуру», — пишет Миро.
По мнению блогера, силиконовая грудь не увеличит шансы на улучшения в личной жизни Диденко просто потому, что в отличие от большинства русских девушек, Екатерина не может похвастаться привлекательной внешностью.
«В её случае сделать грудь — это всё равно, что отгрохать дворец в самой депрессивной жопе мира. Где-нибудь по соседству с тюрьмой, в грязной и вонючей деревне, где даже кошки бухают с рождения, а дети вместо первого класса идут в колонию для совершеннолетних», — утверждает Миро.
Многие читатели обзорщицы согласились с мнением о том, что этой девушке не поможет пластическая операция.
«Не поможет. Она очень сильно заблуждается, если думает, что сиськи сделают ее краше», «Ей ничего не поможет. К сожалению или к счастью, не знаю», «Разве что какой-то абьюзер клюнет, но стоит ли ради него так стараться. Страшная и очень отталкивающая … сюр», — пишут комментаторы.
Однако некоторые пользователи отметили, что Диденко может постараться поработать над своей внешностью и стать более привлекательной девушкой, чем есть сейчас.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Лена Миро
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