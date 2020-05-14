Раскрыта схема лечения Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН рассказали о новой технологии, которая может спасти актрису Анастасию Заворотнюк . Она на протяжении длительного времени лечится от глиобластомы.

Ранее директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал президенту России Владимиру Путину о технологии, которая разработана для борьбы с терминальной стадией рака. Она может быть использована в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Ведёт это направление по созданию вирусов для терапии злокачественных опухолей профессор Пётр Михайлович Чумаков. Он поставил себе задачу, если не вылечить, то хотя бы максимально помочь актрисе Анастасии Завортнюк с неоперабельной опухолью головного мозга, — подчеркнул заместитель директора по науке Дмитрий Грядунов.

По его словам, был подобран ряд вирусов, которые не атакуют здоровые клетки организма. В институт привозят опухолевые клетки пациента, после чего к ним добавляются вирусы. Эту смесь держат в термостате в течение определенного времени. В этот момент вирусы «учатся» атаковать конкретные опухолевые клетки, сообщает «MK».