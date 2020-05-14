Мать Бузовой рассказала о работе в условиях COVID-19

Мать Ольги Бузовой Ирина, которая работает заместителем главврача в стоматологической клинике в Санкт-Петербурге , рассказала, как работает в период пандемии. Пациентов принимают, согласно указаниям правительства РФ

«Принимаем только людей с острой болью. Перед этим измеряем им температуру, обрабатываем руки. Также выдаем всем бахилы, перчатки — только после этого человек может зайти в кабинет к доктору», — рассказала Бузова «Комсомольской правде».

По ее словам, многим пациентам приходится отказывать, так как помощь им не является экстренной. Также врач отметила, что психологически стало работать сложнее из-за ожидания плохих новостей.

Ранее сообщалось, что в период пандемии стоматологическая помощь будет оказана только при острых болях. Записываться на прием нужно заранее, чтобы не создавать очереди к специалисту.

Правительство России увеличило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В него также вошли стоматологии, кинотеатры, перевозки, бытовые услуги, гостиничный и туристический бизнес, передает «Национальная служба новостей».