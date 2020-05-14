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Дочь Заворотнюк обнаружила у себя «генетический дефект» 

Вероника Полынина и ещё 2 52 минуты назад
Дочь Заворотнюк обнаружила у себя «генетический дефект»
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обнаружила у себя «серьезный генетический дефект».
Анна Заворотнюк поделилась в Instagram фотографией, на которой видны ямочки на ее щеках. По ее словам, она узнала, что ямочки — «это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы».
«Представляете?! Что же теперь делать?» — пошутила Анна.
Девушка призналась, что не представляет себя без ямочек на щеках и любит их, несмотря на то, что это дефект.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья, обнаружила у себя на лице существенный дефект — ямочки. 🌝 ⠀ Оказывается ямочки на щеках — «это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы». Представляете?! Что же теперь делать? А вообще, я уже не представляю себя без них и пусть это и дефект, а мне они нравится. 🐰 ⠀ А как вы относитесь к ямочкам? 🌟

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

Ранее «Рамблер» писал, что Анна Заворотнюк вернулась в соцсети после затишья. После того, как девушка снова активизировалась в Instagram, ее аудитория выросла на 10 тысяч человек.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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