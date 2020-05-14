Дочь Заворотнюк обнаружила у себя «генетический дефект» 

Анна Заворотнюк поделилась в Instagram фотографией, на которой видны ямочки на ее щеках. По ее словам, она узнала, что ямочки — «это генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы».

«Представляете?! Что же теперь делать?» — пошутила Анна.

Девушка призналась, что не представляет себя без ямочек на щеках и любит их, несмотря на то, что это дефект.

Ранее «Рамблер» писал, что Анна Заворотнюк вернулась в соцсети после затишья. После того, как девушка снова активизировалась в Instagram, ее аудитория выросла на 10 тысяч человек.