Сын Алибасова назвал виновника бед Федосеевой-Шукшиной 

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что младшая дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной виновна во всех бедах матери, в том числе и в потере квартиры.

Ранее звёздный адвокат Сергей Жорин подтвердил слухи о том, что Федосеева-Шукшина переписала на своего супруга Бари Алибасова квартиру. По его словам, артистка отдавала отчёт своим действиям. Жилплощадь находится в Новой Москве.

Бари Алибасов-младший заявил, что его семья делает всё, чтобы жена отца была счастлива. По его словам, ему пришлось заняться квартирным вопросом, потому что отцу «абсолютно не до этого». Однако он подчеркнул, что младшая дочка артистки может не рассчитывать на эти квадратные метры.

У меня видение по этой квартире такое. Исходя из того, как ведет себя Ольга, она ей точно не достанется. Ну, потому что так нельзя! — заявил сын музыканта.

Он добавил, что не преследует меркантильные цели в этой истории, потому что у него обеспеченная семья, сообщает ФАН.

Как писал NEWS.ru, младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает. Ольга считает Алибасова проходимцем, а его брак со звёздной родительницей — фикцией. Младшая Шукшина уверена, что Алибасов устроил показной брак для того, чтобы прославиться на знаменитой фамилии. Сам же Алибасов уверен, что наследники Федосеевой-Шукшиной переругались в пух и прах на почве дележа имущества знаменитых родителе