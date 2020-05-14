Путину рассказали о лечении Заворотнюк 

Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным о новых технологиях лечения рака, которые могут помочь и Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Заворотнюк может быть больна раком головного мозга — глиобластомой. При этом в апреле появилась информация, что артистку выписали из больницы.
Институт молекулярной биологии РАН разработал технологию использования вирусов в лечении пациентов с терминальной стадией рака, которая проверяется на добровольцах, рассказал Александр Макаров.
«Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять», — объяснил он.
Он также отметил, что есть довольно большой процент случаев, когда больных входят в состоянии ремиссии, и особенно хорошо это видно на примере глиобластомы.
«Анастасия Заворотнюк борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», — рассказал Макаров.