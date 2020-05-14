Путину рассказали о лечении Заворотнюк 

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Заворотнюк может быть больна раком головного мозга — глиобластомой. При этом в апреле появилась информация, что артистку выписали из больницы.

Институт молекулярной биологии РАН разработал технологию использования вирусов в лечении пациентов с терминальной стадией рака, которая проверяется на добровольцах, рассказал Александр Макаров.

«Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять», — объяснил он.

Он также отметил, что есть довольно большой процент случаев, когда больных входят в состоянии ремиссии, и особенно хорошо это видно на примере глиобластомы.