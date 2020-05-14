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Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк 

РИА Новости 44 минуты назад
Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал президенту РФ Владимиру Путину директор института Александр Макаров.
На совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ Макаров рассказал президенту, что Институт молекулярной биологии РАН разработал технологию использования вирусов в лечении пациентов с терминальной стадией рака.
"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", — объяснил Макаров.
Он рассказал, что есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни".
"Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие", — рассказал Макаров.
"Нам передали родные клетки ее опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", — добавил он.
Макаров рассказал, что с глиобластомой пациенты живут не более полутора лет, однако у Института молекулярной биологии есть примеры существенного увеличения времени жизни.
"Есть больные, которые живут более трех лет при исчезновении опухоли и находящиеся в ремиссии", — сказал он.
О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно осенью 2019 года, СМИ сообщили, что актриса госпитализирована и находится в коме. Позже родственники Заворотнюк опровергли сообщения об ухудшении ее состояния. В ноябре ее представитель сообщал, что ей становится лучше и она идет на поправку.
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Шоу-бизнес , Видео , Политика , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , Владимир Путин , РАН
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