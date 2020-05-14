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Бывший футболист сборной России допустил существование проклятия Бузовой 

Lenta.ru и ещё 2 51 минуту назад
Тарасов рассказал о проклятии Бузовой
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов порассуждал о роли своей бывшей жены, телеведущей Ольги Бузовой в получении им тяжелых травм. Спортсмен рассказал об этом в интервью YouTube-каналу Super.
«Проклятие Бузовой? Может, что-то и есть, но я в этом плане не суеверный, верю только в бога», — заявил футболист.
Он также отметил, что очень хотел, чтобы телеведущая родила ему ребенка, но Бузова, по мнению игрока, его желания не разделяла.
Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, спустя четыре года пара развелась. С момента прекращения отношений футболист получил несколько тяжелых травм, включая разрыв крестообразных связок колена.
18 февраля 33-летний хавбек подписал контракт с казанским «Рубином», а через три дня после этого получил на тренировке перелом малоберцовой кости. В активе Тарасова восемь матчей и один забитый мяч в составе национальной сборной России.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , СБОРНАЯ РОССИИ
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