Тарасов рассказал о проклятии Бузовой

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов порассуждал о роли своей бывшей жены, телеведущей Ольги Бузовой в получении им тяжелых травм. Спортсмен рассказал об этом в интервью YouTube-каналу Super.

«Проклятие Бузовой? Может, что-то и есть, но я в этом плане не суеверный, верю только в бога», — заявил футболист.

Он также отметил, что очень хотел, чтобы телеведущая родила ему ребенка, но Бузова, по мнению игрока, его желания не разделяла.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году, спустя четыре года пара развелась. С момента прекращения отношений футболист получил несколько тяжелых травм, включая разрыв крестообразных связок колена.