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В «Пусть говорят» ответили на слухи о закрытии шоу из-за гостя с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 10 51 минуту назад
В «Пусть говорят» рассказали о закрытии шоу
Фото: РИА Новости
Ведущий ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов заявил, что передачу продолжают снимать, несмотря на пандемию коронавируса. Так в комментарии StarHit он ответил на слухи о закрытии программы из-за якобы обнаружения гостя с новым заболеванием.
«У нас все в порядке. Мы внимательно относимся к здоровью наших гостей, экспертов и сотрудников», — отметил он. Борисов добавил, что если сотрудники канала узнают об общении с человеком, у которого подозревается или обнаружен коронавирус, то его сразу же отправят на карантин.
По словам Борисова, команда шоу работает в полном составе, как и раньше. Ведущий подчеркнул, что он и коллеги по студии проходят тестирование на вирус каждый день, а внутри съемочной площадки соблюдаются все меры безопасности. По его словам, в настоящее время готовится прямой эфир, посвященный «Евровидению».
Ранее несколько источников в Telegram сообщали, что «Пусть говорят» закрыли из-за риска распространения коронавируса. Утверждалось, что один из гостей оказался заражен новым вирусом. При этом говорилось, что Борисова, съемочную группу и гостей в студии отправили на самоизоляцию.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , StarHit
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