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В «Пусть говорят» ответили на слухи о закрытии из-за коронавируса 

Мария Иванова и ещё 12 53 минуты назад
В «Пусть говорят» рассказали о закрытии шоу
Фото: РИА Новости
Ведущий «Пусть говорят» опроверг слухи о закрытии шоу из-за гостя с коронавирусом и заверил, что съемки продолжаются. Об этом сообщает «СтарХит».
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Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что среди гостей выпуска «Пусть говорят», посвященного бывшему мужу певицы Лолиты Милявской, оказался человек с коронавирусом. Сообщалось, что всех, кто находился в студии, отправили на самоизоляцию.
«Нет, у нас все в порядке. <…> Мы работаем, съемки продолжаются, закончилась эфирная неделя», — опроверг эту информацию Борисов.
Он отметил, что сейчас съемочная группа готовит прямой эфир, посвященный «Евровидению». Он состоится 16 мая.
Ведущий заверил, что сотрудников программы регулярно тестируют. В случае каких-либо подозрений они отправляются на самоизоляцию и не контактируют с участниками команды.
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Шоу-бизнес , Другое , Лолита Милявская
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