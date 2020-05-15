В «Пусть говорят» рассказали о закрытии шоу

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Ведущий «Пусть говорят» опроверг слухи о закрытии шоу из-за гостя с коронавирусом и заверил, что съемки продолжаются. Об этом сообщает «СтарХит».

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что среди гостей выпуска «Пусть говорят», посвященного бывшему мужу певицы Лолиты Милявской , оказался человек с коронавирусом. Сообщалось, что всех, кто находился в студии, отправили на самоизоляцию.

«Нет, у нас все в порядке. <…> Мы работаем, съемки продолжаются, закончилась эфирная неделя», — опроверг эту информацию Борисов.

Он отметил, что сейчас съемочная группа готовит прямой эфир, посвященный «Евровидению». Он состоится 16 мая.

Ведущий заверил, что сотрудников программы регулярно тестируют. В случае каких-либо подозрений они отправляются на самоизоляцию и не контактируют с участниками команды.