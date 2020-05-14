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Популярная блогерша показала роскошную жизнь в самоизоляции 

Lenta.ru 2 часа назад
Блогерша показала роскошную жизнь в самоизоляции
Фото: @zoesugg
Популярная британская бьюти-блогерша Зои Сагг (Zoe Sugg), более известная под псевдонимом Zoella, показала подписчикам роскошную жизнь во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. На ее Instagram-публикации обратили внимание в Daily Mail.
Сагг изолировалась вместе с молодым человеком, видео-блогером Алфи Дейсом (Alfie Deyes), в собственном особняке в Брайтоне, который пара приобрела в 2017 году за 1,7 миллиона фунтов стерлингов (153 миллиона рублей).
Под хештегом челленджа #comewhatmay знаменитость разместила фотографии роскошного интерьера некоторых помещений дома. В частности, она показала ванную комнату с прозрачным потолком, бронзовой ванной и джакузи, гостиную с мебелью из массива дерева и бархата, а также спальню, выдержанную в бледно-серых тонах с мраморными вставками.
Помимо этого, все комнаты дома Сагг украшены произведениями искусства, дизайнерскими элементами декора и крупными комнатными растениями.
Ранее в мае звезды продемонстрировали в соцсетях свою повседневную жизнь и домашние наряды, в которых они ходят во время режима всеобщей изоляции. Например, самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер разместила снимок, на котором она запечатлена в костюме бренда Marine Serre стоимостью 745 долларов (54,7 тысячи рублей), прозрачных туфлях Yeezy и солнцезащитных очках Dior.
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