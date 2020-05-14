Сначала бил, потом вставал на колени 

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала, что ее на протяжении девяти лет жестоко избивал муж бизнесмен Николай Щур. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на StarHit.

По словам Онопко, муж начал бить ее сразу после заключения брака.

«Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья», — призналась она.

Супруг также избивал мать модели. Онопко несколько раз «в носках зимой» сбегала из дома, но ее всякий раз ловила охрана.

В настоящий момент Щур отказывает Онопко в разводе, она живет в Киеве одна. Супруг делает все, чтобы забрать у нее имущество, в частности — недвижимость и машины, заключая при этом незаконные сделки без ее согласия.

Снежана заявила, что никогда не обращалась в полицию после побоев, однако сейчас решила предать дело огласке из-за того, что, «будучи в неадекватном состоянии», муж стал ее насиловать.

Снежана Онопко стала единственной украинкой, чье фото дважды попадало на обложку итальянского журнала Vogue.