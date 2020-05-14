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Сын оскароносной рок-певицы умер от опиоидной зависимости 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Сын рок-певицы Беккетт умер от опиоидной зависимости
Фото: globallookpress.com
Сын американской рок-певицы Мелиссы Этеридж Беккетт умер на 22-м году жизни. Причиной смерти молодого человека стала опиоидная зависимость, с которой он «изо всех сил пытался бороться».
Обладательница премий «Оскар» и «Грэмми» в посте в Twitter рассказала, что её сердце разбито. Музыкант призналась, что вскоре вновь будет петь для своих фанатов, так как это всегда исцеляло её.
Я благодарна всем выразившим соболезнования, я чувствую их любовь и искреннюю скорбь, — написала певица.
Беккетт Сайфер — сын Мелиссы Этеридж от отношений с кинорежиссёром Джули Сайфер. У пары родилось двое детей, оба раза рожала Сайфер, а донором спермы был участник американской рок-группы The Byrds Дэвид Кросби.
Как писал NEWS.ru, летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил войну опиоидам. Речь идёт о целой группе специальных лекарств, которые выписываются тяжелобольным пациентам для снятия боли. Очень часто такие препараты становятся целью наркоманов, ищущих более доступную альтернативу героину, кокаину и другим наркотикам. В 2019 году Трамп пожертвовал зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом.
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Шоу-бизнес , Другое , Мелисса Этеридж , Дональд Трамп
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