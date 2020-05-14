Сын рок-певицы Беккетт умер от опиоидной зависимости

Сын американской рок-певицы Мелиссы Этеридж Беккетт умер на 22-м году жизни. Причиной смерти молодого человека стала опиоидная зависимость, с которой он «изо всех сил пытался бороться».

Обладательница премий «Оскар» и «Грэмми» в посте в Twitter рассказала, что её сердце разбито. Музыкант призналась, что вскоре вновь будет петь для своих фанатов, так как это всегда исцеляло её.

Я благодарна всем выразившим соболезнования, я чувствую их любовь и искреннюю скорбь, — написала певица.

Беккетт Сайфер — сын Мелиссы Этеридж от отношений с кинорежиссёром Джули Сайфер. У пары родилось двое детей, оба раза рожала Сайфер, а донором спермы был участник американской рок-группы The Byrds Дэвид Кросби.