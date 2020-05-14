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Сенчукова и Рыбин о безденежье: «Мы смирились: будь что будет» 

Суть событий 1 час назад
«Мы смирились»: Сенчукова и Рыбин о безденежье
Фото: соцсети
Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова рассказали об отношении к финансовым проблемам, которыми удивили и встревожили многих поклонников несколько недель назад.
Неравнодушные люди вызвались на помощь, когда супруги сообщили о том, что в условиях пандемии у них сперва осталась 31 тысяча рублей, а затем тысяча. Однако Рыбина и Сенчукову выручили друзья. Как обстоят дела теперь, звездная пара рассказала журналистам.
В интервью артисты признались, что не ожидали грядущего эффекта, когда собирались сообщить о проблеме денег. Ранее Рыбин говорил, что проблема с финансами связана с дорогостоящим хобби, теперь же супруги заявили, что приобрели несколько недель назад три новые песни, сильно потратились.
«Но через какое-то время, конечно, пришли зарплаты, все не так критично, как может показаться, — цитирует заявление пары «СтарХит». — Когда у людей сто рублей остается, вот тут страшно — и государство должно что-то решать, помогать».
Сенчукова и Рыбин понимают, что всем в сложившихся условиях трудно, а сфера шоубиза восстановится последней.
«Мы смирились: будь что будет, — говорят супруги. — Но даже речи нет о том, чтобы продать дом или машину». При этом пара готова расстаться с теплоходом, но сомневается, что его кто-то купит в данный момент. «Главное сейчас — здоровье, — резюмировали артисты. — У нас есть знакомые, кто умер от коронавируса, вот что реально страшно».
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Шоу-бизнес , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова , StarHit
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