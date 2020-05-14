«Мы смирились»: Сенчукова и Рыбин о безденежье

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена, певица Наталья Сенчукова рассказали об отношении к финансовым проблемам, которыми удивили и встревожили многих поклонников несколько недель назад.

Неравнодушные люди вызвались на помощь, когда супруги сообщили о том, что в условиях пандемии у них сперва осталась 31 тысяча рублей, а затем тысяча. Однако Рыбина и Сенчукову выручили друзья. Как обстоят дела теперь, звездная пара рассказала журналистам.

В интервью артисты признались, что не ожидали грядущего эффекта, когда собирались сообщить о проблеме денег. Ранее Рыбин говорил, что проблема с финансами связана с дорогостоящим хобби, теперь же супруги заявили, что приобрели несколько недель назад три новые песни, сильно потратились.

«Но через какое-то время, конечно, пришли зарплаты, все не так критично, как может показаться, — цитирует заявление пары «СтарХит». — Когда у людей сто рублей остается, вот тут страшно — и государство должно что-то решать, помогать».

Сенчукова и Рыбин понимают, что всем в сложившихся условиях трудно, а сфера шоубиза восстановится последней.