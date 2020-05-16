«Будто попадаешь в другой мир»

Как отметила телеведущая, местность за МКАДом поразительно меняется.

Как отметила звезда, кроме Москвы и Санкт-Петербурга ей очень нравится столица Среднего Урала — Екатеринбург. Как она считает, это шикарный город, который очень классно сделан. В нем, как она думает, можно жить с комфортом. Кстати, светская львица не раз была на Урале. Здесь ее всегда прекрасно встречали.

Кроме Екатеринбурга, который итак многие считают третьей столицей России, звезда также в положительную сторону отметила Калининград и Казань.