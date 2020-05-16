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«Будто попадаешь в другой мир»: Ксения Собчак назвала лучшие и худшие города России 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Будто попадаешь в другой мир»
Фото: РИА Новости
Как отметила телеведущая, местность за МКАДом поразительно меняется.
Светская львица Ксения Собчак во время общения в прямом эфире Instagram с блогером Лешкой Мюцентендлером назвала лучшие, на ее взгляд, и худшие города России.
Как отметила звезда, кроме Москвы и Санкт-Петербурга ей очень нравится столица Среднего Урала — Екатеринбург. Как она считает, это шикарный город, который очень классно сделан. В нем, как она думает, можно жить с комфортом. Кстати, светская львица не раз была на Урале. Здесь ее всегда прекрасно встречали.
Кроме Екатеринбурга, который итак многие считают третьей столицей России, звезда также в положительную сторону отметила Калининград и Казань.
А вот в числе аутсайдеров, как думает светская львица, находятся Барнаул и Волгоград. По ее словам, когда выезжаешь за МКАД, то просто поразительно меняется местность. «Будто попадаешь в другой мир», — заметила супруга режиссера Константина Богомолова.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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