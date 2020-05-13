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«Правая сторона тела отказала»: подробности состояния Носкова 

Павел Тиунов 31 минуту назад
«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова
Фото: РИА Новости
Певец Александр Маршал в интервью «Экспресс-газете» рассказал, как чувствует себя после инсульта коллега по сцене — Николай Носков.
По его словам, артист не теряет бодрость духа, несмотря на то, что его возможности стали ограничены.
Маршал отметил, что постоянно находится на связи с Носковым. Он часто его навещает после того, как у бывшего солиста группы «Парк Горького» случился обширный инсульт.
«Правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом», — подчеркнул певец.
В декабре прошлого года, как ранее сообщал «Рамблер», Николай Носков выступил в Москве в Крокус Сити Холле. Его концерт посетили более 6 тысяч человек. В марте Носков дал второй концерт в Санкт-Петербурге. Он выступал сидя на стуле, а в конце выступления самостоятельно ушел за кулисы. Зрители долго и громко аплодировали стоя.
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Шоу-бизнес , Николай Носков , Экспресс-газета
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