«Правая сторона отказала»: Маршал о состоянии Носкова

Певец Александр Маршал в интервью «Экспресс-газете» рассказал, как чувствует себя после инсульта коллега по сцене — Николай Носков

По его словам, артист не теряет бодрость духа, несмотря на то, что его возможности стали ограничены.

Маршал отметил, что постоянно находится на связи с Носковым. Он часто его навещает после того, как у бывшего солиста группы «Парк Горького» случился обширный инсульт.

«Правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом», — подчеркнул певец.

В декабре прошлого года, как ранее сообщал «Рамблер», Николай Носков выступил в Москве в Крокус Сити Холле. Его концерт посетили более 6 тысяч человек. В марте Носков дал второй концерт в Санкт-Петербурге. Он выступал сидя на стуле, а в конце выступления самостоятельно ушел за кулисы. Зрители долго и громко аплодировали стоя.