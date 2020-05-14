«Третья складка на животе»: Королёва о карантине

Все новости на карте

Российская певица Наташа Королёва , находясь в режиме самоизоляции, сильно поправилась.

Светская львица пожаловалась своим подписчикам в Instagram, что набрала целых 4 килограмма.

Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе? — поинтересовалась исполнительница.

По её словам, она сейчас пользуется корсетом, чтобы скрыть недостатки фигуры.